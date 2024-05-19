«С большой долей вероятности — немного теплее климатической нормы». В Белгидромете сказали, какая погода будет летом 2024 в Беларуси

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко сказала в интервью телеканалу СТВ, какая погода будет летом 2024.
В эфире отметили, что специалистам уже точно известно: лето 2024 будет жарким. Предварительный прогноз погоды озвучили в Белгидромете.
— Лето с большой долей вероятности будет немного теплее климатической нормы.
Вместе с тем она отметила следующую закономерность: период потепления сменит определенный период похолодания.
— Но насколько этот период будет длительным или насколько жара или похолодание будут интенсивными, конечно, с большой заблаговременностью сказать невозможно, — заметила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета.
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