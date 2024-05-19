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«С большой долей вероятности — немного теплее климатической нормы». В Белгидромете сказали, какая погода будет летом 2024 в Беларуси

Начальник службы прогнозов Белгидромета сказала, какая погода будет летом 2024.

Сейчас в Остине: +33° 4 м/с 49% 744 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко сказала в интервью телеканалу СТВ, какая погода будет летом 2024.

В эфире отметили, что специалистам уже точно известно: лето 2024 будет жарким. Предварительный прогноз погоды озвучили в Белгидромете.

— Лето с большой долей вероятности будет немного теплее климатической нормы.

сказала Татьяна Четырко

Вместе с тем она отметила следующую закономерность: период потепления сменит определенный период похолодания.

— Но насколько этот период будет длительным или насколько жара или похолодание будут интенсивными, конечно, с большой заблаговременностью сказать невозможно, — заметила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета.

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