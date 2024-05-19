«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 20 мая

20 мая в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний и будет обесточена. В дневное время свет исчезнет по отдельным адресам на тридцати трех улицах, пяти переулках и тупике.