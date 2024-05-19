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«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 20 мая

Часть Симферополя останется без света 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

20 мая в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний и будет обесточена. В дневное время свет исчезнет по отдельным адресам на тридцати трех улицах, пяти переулках и тупике.

Где не будет электричества в столице региона с 8.00 до 17.00:

улица Чехова, 118−122/43, 117−121;

переулок Братский, 2−14;

улица Братская, 57А;

переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;

улица Перевальная, 40−46;

улица Общественная, 18−46, 15−45;

улица Садовая, 40−72, 67−75;

улица Красная, 41;

улица Высотная, 64−90, 63−91;

улица Долетова, 64−92, 63−89;

улица Жирова (Безымянная), 8−10, 13−17;

улица Токарева, 12−20;

улица Бархатовой, 85;

улица Тарабукина, 88−106, 67−109;

улица Кизиловая, 2−8, 1−15;

улица Лозовая, 20А;

переулок Лозовой, 2−10, 1−11;

улица Марьинская, 28, 30;

тупик Марьинский, 6−14, 3−9;

переулок Киевский, 50−82, 49−67;

улица Урожайная, 22−26, 46, 5−9;

тупик Киевский, 2−6;

улица Мраморная, 32−46, 13−31;

улица Полтавская, 20−34, 21−39;

переулок Полтавский, 4−20, 3−7; улица Шахтеров, 36;

улица Б. Хохлова, 60−84, 105−129;

улица З. Рухадзе, 50−96, 106, 57−85;

улица Народная, 78−98, 63−77;

улица Туркенича, 19/65;

улица О. Кошевого, 94, 96, 101−105;

улица Симферопольская, 52−70, 55−69;

улица С. Тюленина, 58−62, 57−81;

улица Генерала Родионова, 68−70;

улица И. Голубца, 40−62, 3−23;

«Петровские высоты», конец улица Петровская Балка;

улица Камчатская, 2−12А, 1−9;

улица Кременчугская, 19/2;

улица Пригородная, 17/19;

улица Осипенко, 2А-24А, Б, 1−25А;

микрорайон Пригородный, МКК «Аист», 19/10, 19/19.

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