«Крымэнерго»: где в Симферополе отключат электричество 20 мая

20 мая в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний и будет обесточена. В дневное время свет исчезнет по отдельным адресам на тридцати трех улицах, пяти переулках и тупике.
Где не будет электричества в столице региона с 8.00 до 17.00:
улица Чехова, 118−122/43, 117−121;
переулок Братский, 2−14;
улица Братская, 57А;
переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;
улица Перевальная, 40−46;
улица Общественная, 18−46, 15−45;
улица Садовая, 40−72, 67−75;
улица Красная, 41;
улица Высотная, 64−90, 63−91;
улица Долетова, 64−92, 63−89;
улица Жирова (Безымянная), 8−10, 13−17;
улица Токарева, 12−20;
улица Бархатовой, 85;
улица Тарабукина, 88−106, 67−109;
улица Кизиловая, 2−8, 1−15;
улица Лозовая, 20А;
переулок Лозовой, 2−10, 1−11;
улица Марьинская, 28, 30;
тупик Марьинский, 6−14, 3−9;
переулок Киевский, 50−82, 49−67;
улица Урожайная, 22−26, 46, 5−9;
тупик Киевский, 2−6;
улица Мраморная, 32−46, 13−31;
улица Полтавская, 20−34, 21−39;
переулок Полтавский, 4−20, 3−7; улица Шахтеров, 36;
улица Б. Хохлова, 60−84, 105−129;
улица З. Рухадзе, 50−96, 106, 57−85;
улица Народная, 78−98, 63−77;
улица Туркенича, 19/65;
улица О. Кошевого, 94, 96, 101−105;
улица Симферопольская, 52−70, 55−69;
улица С. Тюленина, 58−62, 57−81;
улица Генерала Родионова, 68−70;
улица И. Голубца, 40−62, 3−23;
«Петровские высоты», конец улица Петровская Балка;
улица Камчатская, 2−12А, 1−9;
улица Кременчугская, 19/2;
улица Пригородная, 17/19;
улица Осипенко, 2А-24А, Б, 1−25А;
микрорайон Пригородный, МКК «Аист», 19/10, 19/19.