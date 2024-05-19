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Южноуральским садоводам напомнили о пожарной безопасности

Рейд по садам и дачам организовали сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области.

Они напомнили владельцам участков о правилах пожарной безопасности. Во-первых, нельзя оставлять огонь без присмотра, во-вторых, под рукой всегда должны быть первичные средства пожаротушения, в-третьих, необходимо вовремя убирать сухую траву и мусор с участка. В-четвертых, важно соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами. В ведомстве также подчеркнули, что штрафы за нарушение пожарной безопасности для граждан доходят до 30 тысяч рублей.

Как сообщал «МК-Челябинск», сотрудники МЧС будут вычислять возгорания в садовых товариществах с помощью дронов. Такая практика приводит к десятикратному сокращению пожаров.

В Челябинской области противопожарный режим в этом году установлен с 5 апреля.

МЧС