Южноуральским садоводам напомнили о пожарной безопасности

Они напомнили владельцам участков о правилах пожарной безопасности. Во-первых, нельзя оставлять огонь без присмотра, во-вторых, под рукой всегда должны быть первичные средства пожаротушения, в-третьих, необходимо вовремя убирать сухую траву и мусор с участка. В-четвертых, важно соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами. В ведомстве также подчеркнули, что штрафы за нарушение пожарной безопасности для граждан доходят до 30 тысяч рублей.