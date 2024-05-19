Рекордное число участников: в Омске прошёл «ЗаБег.РФ»

В Омске в седьмой (а в России — в восьмой) раз прошёл Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». У нас это мероприятие традиционно открывает летнюю серию забегов, проходящих под брендом Сибирского международного марафона. В этом репортаже расскажем о самом забеге, и о том, как впервые был организован беговой праздник на территории Кадетского корпуса.