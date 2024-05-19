Рекордное число участников: в Омске прошёл «ЗаБег.РФ»

В Омске в седьмой (а в России — в восьмой) раз прошёл Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». У нас это мероприятие традиционно открывает летнюю серию забегов, проходящих под брендом Сибирского международного марафона. В этом репортаже расскажем о самом забеге, и о том, как впервые был организован беговой праздник на территории Кадетского корпуса.
Бег — это модно, а беговые мероприятия переживают невероятный подъëм. По информации организаторов, в воскресенье, 19 мая, на трассу в Омске вышло 3069 участников — это рекорд для нашего города за семь лет полумарафона. Подавляющее большинство из них представляло, естественно, Омск и Омскую область, но в стартовых списках нашлись бегуны из 22 регионов страны и сразу 19 представителей Республики Казахстан.
Любопытно, что три тысячи участников довольно равномерно распределились по четырём дистанциям: 1, 5, 10.5 и 21.1 км. Популярнее всех оказалась не трасса для «фан-рана» длиной в километр, а дистанция в 5 км — туда вышло 1090 человек.
Старт полумарафону дали ровно в полдень по Омску — в одну минуту со всей Россией. На старте образовалась пробка: первые четыре минуты в стартовом городке люди буквально шли пешком. Хотя ворота Кадетского корпуса, будем честны, было возможно открыть полностью, чтобы три тысячи человек смогли сразу начать бежать. Что ж, предположим, что причина затора — в организации безопасности.
Уже через несколько минут с другого конца Кадетского корпуса появились первые финиширующие. Каждому пробежавшему вручалась красивая медаль. Кстати, неподалёку работала точка, где можно было выгравировать на ней своё имя и результат.
Массовая раздача медалей привела ещё к одному затору. К счастью, пробка быстро рассосалась.
А в это время в паре шагов от трассы полумарафона разминались стронгмены. Кубок Михаила Шивлякова собрал силачей из шести стран, а победили, конечно, сибиряки — Дмитрий Скосырский и Евгений Гавриленко выступили в составе отдельной команды. Серебро — у сборной Беларуси, бронза — у сборной России.
На трассе в это время традиционно поддерживали спортсменов болельщики. Кто с трещотками, кто с дудками — такую атмосферу обычно мы видим на Сибирском международном марафоне в августе, однако расположение трассы (она проходила по Иртышской Набережной и Ленина) обеспечило немало фанатов.
С линии старта ещё долго можно было слушать хлопки стартового пистолета. Дело в том, что в Омске полумарафон традиционно проходит в формате гандикапа: с небольшими промежутками стартуют представители разных возрастных групп.
Так, победитель полумарафона, абаканец Денис Чертыков вышел на дистанцию в последней группе участников, на 26 минут позже официального старта. При этом обойти ему удалось абсолютно всех. Его результат с учётом гандикапа — 1 час 3 минуты 46 секунд, что более чем на семь минут быстрее, чем у ставшего вторым москвича Фарида Мухаммедзарифова.
При этом на финише их разделило чуть более двадцати секунд.
«Я уже бегал в Омске ранее — выиграл полумарафон в 2017 году. В этом году конкуренция была выше: догнал соперника за полтора километра перед финишем. Очень конкуренция высокая. Порадовала хорошая поддержка на трассе, только с погодой не повезло — мешал сильный ветер».
В женском забеге первой стала Юлия Фомина из Новосибирска — 1 час 21 минута 9 секунд. На дистанции в четверть марафона (10 км 550 м) золотые медали достались Александру Бутрамееву из Омска и Виктории Сергеевой из Казахстана, а на пятикилометровой трассе быстрее всех оказались омич Владлен Волошин и Екатерина Агапова из Черлака Омской области.
На забеге можно было увидеть представителей власти, предпринимателей, медийных личностей. Например, министр спорта Омской области Иван Колесник, как и обещал, пробежал десять километров.
Финишировал Колесник с сыном на руках.
«Неплохо размялись. Погода отличная, трасса хорошая, по традиции взял с собой сына. Бежать всегда тяжело, это борьба с самим собой, главное — преодолеть себя. Каждый может это сделать», — уверен министр спорта.
Летняя серия забегов SIM продолжится 16 июня — тогда пройдëт «Цветочный забег». А 3 августа в 34-й раз состоится Сибирский международный марафон.