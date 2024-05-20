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Сразу на 3 дня подряд зарядит беспощадный ливень в столице ДФО — точные даты

Синоптики дали неутешительный прогноз по датам.

Сейчас в Остине: +31° 4 м/с 46% 741 мм рт. ст. +27°
Источник: Freepik

Беспощадные дожди зарядят в столице ДФО сразу на 3 дня. Прогноз опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.ru.

Так, по данным сайта, в воскресенье, 26 мая, в городе резко испортится погода — начнется ливень. Ветер будет сильный, порывы до 18 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к очень крепкому ветру. На следующий день дождь продолжится с некоторыми перерывами днем. Во вторник, 28 мая, осадки в виде дождя сохранятся, но будут постепенно утихать.

Синоптики просят приморцев отслеживать прогнозы погоды и всегда быть в курсе погодной обстановки.