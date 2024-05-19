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Волгоградцев предупредили о надвигающейся 20 мая магнитной буре

В предстоящий понедельник некоторые жители областного центра могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за небольших колебаний геомагнитного поля.

Источник: Волгоградская правда

Согласно метеорологическим прогнозам, 20 мая в первой половине дня показатели геомагнитной активности будут колебаться на уровне 2−3 баллов. Но после полудня, ближе к 15.00 и до позднего вечера это значение может вырасти до 4 баллов и выше.

Отметим, что в дни возмущений магнитного поля у людей, которым свойственно ощущать перепады погоды, может испортиться самочувствие. Особенно это актуально для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В такие дни медики советуют уделять больше времени отдыху и чаще гулять, а вот интенсивность физических нагрузок необходимо снизить.

здоровье