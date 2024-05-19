Волгоградцев предупредили о надвигающейся 20 мая магнитной буре

Отметим, что в дни возмущений магнитного поля у людей, которым свойственно ощущать перепады погоды, может испортиться самочувствие. Особенно это актуально для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В такие дни медики советуют уделять больше времени отдыху и чаще гулять, а вот интенсивность физических нагрузок необходимо снизить.