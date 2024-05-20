Ростовские хирурги впервые в России провели редчайшую операцию

Пациент с болезнью Кёнинга поступил в поликлинику Ростовской клинической больницы ЮОМЦ. У него был поврежден коленный сустав. Для лечения хирурги использовали жидкий имплант, который превращается в самоотвердевающий гидрогель. Это дает возможность быстро и эффективно вылечить больного.
«Пациент достаточно легко перенес оперативное вмешательство. Сразу после операции он был отпущен домой для последующей реабилитации. Через два месяца он будет ходить без костылей и фиксаторов», — сказал руководитель центра артроскопии и микрохирургии кисти регионального подразделения ФМБА Анатолий Зиновченков.
Ранее в России в амбулаторных условиях оперативные вмешательства такой сложности не выполнялись, добавил он.