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Ростовские хирурги впервые в России провели редчайшую операцию

В Ростове врачи выполнили операцию по восстановлению поврежденной крестообразной связи с помощью импланта, сообщили ИА «ДОН 24» в Южном окружном медцентре ФМБА.

Пациент с болезнью Кёнинга поступил в поликлинику Ростовской клинической больницы ЮОМЦ. У него был поврежден коленный сустав. Для лечения хирурги использовали жидкий имплант, который превращается в самоотвердевающий гидрогель. Это дает возможность быстро и эффективно вылечить больного.

«Пациент достаточно легко перенес оперативное вмешательство. Сразу после операции он был отпущен домой для последующей реабилитации. Через два месяца он будет ходить без костылей и фиксаторов», — сказал руководитель центра артроскопии и микрохирургии кисти регионального подразделения ФМБА Анатолий Зиновченков.

Ранее в России в амбулаторных условиях оперативные вмешательства такой сложности не выполнялись, добавил он.

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