Ростовские хирурги впервые в России провели редчайшую операцию

«Пациент достаточно легко перенес оперативное вмешательство. Сразу после операции он был отпущен домой для последующей реабилитации. Через два месяца он будет ходить без костылей и фиксаторов», — сказал руководитель центра артроскопии и микрохирургии кисти регионального подразделения ФМБА Анатолий Зиновченков.