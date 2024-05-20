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Над набережной Волгограда пролетел самолет с георгиевской лентой

Десятки смартфонов устремились в небо, чтобы снять это на видео.

Источник: Комсомольская правда

Вечер воскресенья сотни волгоградцев провели на набережной. Необычным подарком для прогуливающихся людей стал нигде ранее не анонсированный пролет самолета с огромной георгиевской лентой. Люди схватились за телефоны и стали снимать происходящее. Летательный аппарат сначала пронесся в сторону Ворошиловского района, затем развернулся и полетел в обратном направлении в сторону моста через Волгу.

Самолет летел довольно низко и не очень быстро, все желающие смогли его рассмотреть. Правда, люди так и не поняли, в честь какого праздника он летал именно сегодня, и что это была за акция.