Над набережной Волгограда пролетел самолет с георгиевской лентой

Вечер воскресенья сотни волгоградцев провели на набережной. Необычным подарком для прогуливающихся людей стал нигде ранее не анонсированный пролет самолета с огромной георгиевской лентой. Люди схватились за телефоны и стали снимать происходящее. Летательный аппарат сначала пронесся в сторону Ворошиловского района, затем развернулся и полетел в обратном направлении в сторону моста через Волгу.
Самолет летел довольно низко и не очень быстро, все желающие смогли его рассмотреть. Правда, люди так и не поняли, в честь какого праздника он летал именно сегодня, и что это была за акция.