Бойцы СВО из Новосибирской области ухаживают за новорожденными котятами

Трогательную историю из зоны СВО рассказала глава исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина, которая недавно вернулась после очередной гуманитарной миссии.
Примерно две недели назад у Буси появились котята, которых она вначале спрятала.
«Два подразделения взрослых парней потеряли покой, разыскивая их, потому что сама Буся приходит, а котят парням не показывает! Пацаны уже с ног сбились!» — говорит общественница на опубликованном видео.
К счастью, вскоре малышей все-таки нашли. Это двое белых котят, один рыжий и один бежевого окраса.
«Теперь с такой охапкой “бусинок” жизнь у ребят заиграла новыми красками», — резюмировала Светлана Заикина.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирском зоопарке розовые фламинго приняли в стаю спасенного в Колыванском районе сородича.