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Бойцы СВО из Новосибирской области ухаживают за новорожденными котятами

Новосибирские бойцы штурмового отряда спасли в Авдеевке кошку Бусю, а вскоре она обрадовала своих новых хозяев пополнением.

Источник: Соцсети

Трогательную историю из зоны СВО рассказала глава исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина, которая недавно вернулась после очередной гуманитарной миссии.

Примерно две недели назад у Буси появились котята, которых она вначале спрятала.

«Два подразделения взрослых парней потеряли покой, разыскивая их, потому что сама Буся приходит, а котят парням не показывает! Пацаны уже с ног сбились!» — говорит общественница на опубликованном видео.

К счастью, вскоре малышей все-таки нашли. Это двое белых котят, один рыжий и один бежевого окраса.

«Теперь с такой охапкой “бусинок” жизнь у ребят заиграла новыми красками», — резюмировала Светлана Заикина.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирском зоопарке розовые фламинго приняли в стаю спасенного в Колыванском районе сородича.

флора и фауна