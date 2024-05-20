FT: новый всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти летом в США

В то же время вирусолог из Уорикского университета Лоуренс Янг предположил, что в Великобритании на штаммы FLiRT может приходиться примерно такое же количество новых случаев заболевания COVID-19, как и в США. Он также заявил, что эти варианты все чаще обнаруживаются в других странах, включая Австралию, Канаду, Индию и Таиланд. Профессор медицины из университета Восточной Англии Пол Хантер в свою очередь назвал маловероятным новый всплеск массового заражения коронавирусом в мире.