В Приморье сократили производство сельхозпродукции

Приморские аграрии в первом квартале нынешнего года существенно сократили производство сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Примкрайстат со ссылкой на собственные исследования.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило более 20 процентов. Больше всего это коснулось производства мяса. Оно сократилось в более чем в полтора раза.
Меньше стало и количество сельскохозяйственых животных в крае. По сравнению с прошлым годом поголовье свиней в Приморье сократилось в 1,9 раза, крупного рогатого скота стало меньше на 11 процентов. Поголовье овец и коз сократилось на 5 процентов.
Вместе с тем, статистика отмечает положительную динамику в производстве яиц. Их произвели на 12 процентов больше.