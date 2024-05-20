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В Приморье сократили производство сельхозпродукции

Больше всего сократилось производство мяса.

Источник: Freepik

Приморские аграрии в первом квартале нынешнего года существенно сократили производство сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Примкрайстат со ссылкой на собственные исследования.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило более 20 процентов. Больше всего это коснулось производства мяса. Оно сократилось в более чем в полтора раза.

Меньше стало и количество сельскохозяйственых животных в крае. По сравнению с прошлым годом поголовье свиней в Приморье сократилось в 1,9 раза, крупного рогатого скота стало меньше на 11 процентов. Поголовье овец и коз сократилось на 5 процентов.

Вместе с тем, статистика отмечает положительную динамику в производстве яиц. Их произвели на 12 процентов больше.