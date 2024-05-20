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Умеренные дожди и северо-западный ветер: о погоде в Приморье 20 мая

Во Владивостоке до 15 градусов тепла.

Сейчас в Остине: +33° 2 м/с 44% 742 мм рт. ст. +27°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», утром на востоке местами небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+23°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +13…+15°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +14…+16°C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13…+15°C.