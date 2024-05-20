Умеренные дожди и северо-западный ветер: о погоде в Приморье 20 мая

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», утром на востоке местами небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+23°C.