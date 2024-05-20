Лето началось раньше? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 20 по 27 мая

Погода в Иркутске на неделю с 20 по 27 мая намерена покорить сибиряков летним теплом. Начавшийся в выходные практически летний зной обещает задержаться еще, как минимум, в понедельник. Первый рабочий день в областном центре будет жарким — столбики уличных термометров поднимутся до +25 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 20 по 27 мая
— В Иркутске 20 мая переменная облачность, без осадков, — говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. — Ветер днем сменится на северо-западный со скоростью 7−12 м/с. Днем +23…+25 градусов.
В ночь на вторник в областном центре метеорологи прогнозируют +11 градусов, а днем — небольшой кратковременный дождь.
— Вероятность осадков 21 мая — 91%, — говорят специалисты Гидрометцентра России. — Выпадет до 1 миллиметра. Днем воздух прогреется до +21 градуса.
Увы, но именно со вторника в столице Приангарья начнется похолодание. Уже в ночь на среду показания уличных градусников не поднимутся выше +9 градусов. Днем 22 мая ожидается облачная погода без осадков и до +19 градусов.
Ночью 23 мая в Иркутске прольется небольшой дождь — выпадет до 2.7 миллиметров осадков, температура воздуха при этом составит +7 градусов. Днем в четверг в региональном центре облачно, без осадков и +18 градусов.
Ночь на пятницу на этой неделе станет самой холодной — за окном будет всего +6 градусов. Но днем воздух снова начнет как следует прогреваться. Термометры 25 мая покажут +22 градуса. Осадков в последний будний день на этой неделе, как сообщает Гидрометцентр страны, ждать не стоит, но погода обещается облачная.
Погода в Иркутске на неделю с 20 по 27 мая: прогноз на выходные
Суббота станет отличным днем для всех, кто любит прогулки на свежем воздухе. С утра, 26 мая, температура воздуха всего +8, зато днем показания уличных градусников поднимутся уже до +22. Осадков не предвидится.
Что касается воскресенья, то есть вероятность, что наблюдать за изменениями в природе можно будет только из окна — в Иркутске, по данным портала Гисметео, 27 мая выпадет дождь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 20 по 27 мая. Кстати, синоптики Иркутского Гидрометцетра накануне поделились прогнозом на июнь — и, надо сказать, первый месяц лета готовит для иркутян сюрпризы: жару, дожди и заморозки. Напомним также, что на этой неделе в школах города пройдут последние звонки — подробности.