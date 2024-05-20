Лето началось раньше? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 20 по 27 мая

Погода в Иркутске на неделю с 20 по 27 мая намерена покорить сибиряков летним теплом. Начавшийся в выходные практически летний зной обещает задержаться еще, как минимум, в понедельник. Первый рабочий день в областном центре будет жарким — столбики уличных термометров поднимутся до +25 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».