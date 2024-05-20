Активность клещей обостряется в Хабаровском крае

Роспотребнадзор напоминает, что в случае укуса клеща необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства для удаления клеща и применения профилактических мер против клещевого вирусного энцефалита. Иммуноглобулин вводится лишь тем, кто не прививался или прошёл неполный курс вакцинации. Он ставится в течение четырёх дней с момента укуса под контролем врача.