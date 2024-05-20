Активность клещей обостряется в Хабаровском крае

Клещи в Хабаровском крае нарастили активность из-за повышения температурного фона. В больницах наблюдается рост обращений граждан, ставших жертвами кровососов, сообщила «АиФ-Дальинформ» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Анастасия Судакова.
«За минувшую неделю за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились более 1,5 тысячи человек. Из-за продолжающегося сезона активности клещей призываем граждан соблюдать осторожность при пребывании на природе», — отметила собеседница.
Всего на текущий момент в лабораториях было обследовано 237 клещей. 37% из них инфицированы бореллиозом, ещё 1,7% — клещевым энцефалитом. Случаев передачи энцефалита людям, добавила Судакова, пока не наблюдается.
Роспотребнадзор напоминает, что в случае укуса клеща необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства для удаления клеща и применения профилактических мер против клещевого вирусного энцефалита. Иммуноглобулин вводится лишь тем, кто не прививался или прошёл неполный курс вакцинации. Он ставится в течение четырёх дней с момента укуса под контролем врача.