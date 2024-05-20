Тепло и слабый ветер: какая погода будет в Хабаровском крае 20 мая

После двух дней осадков и порывистого ветра погода наконец обрадует жителей Хабаровского края теплом и солнцем. В понедельник, 20 мая, температура во всём регионе поднимется на несколько градусов, а осадки ожидаются лишь на северных территориях. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Без осадков. Ветер западный, 5−10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 9−14 м/с.
В Охотске днём +4…+6 градусов, дождь с мокрым снегом. Ветер восточный, 5−10 м/с.