Тепло и слабый ветер: какая погода будет в Хабаровском крае 20 мая

После двух дней осадков и порывистого ветра погода наконец обрадует жителей Хабаровского края теплом и солнцем. В понедельник, 20 мая, температура во всём регионе поднимется на несколько градусов, а осадки ожидаются лишь на северных территориях. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.