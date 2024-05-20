Что произошло в Хабаровском крае к утру 20 мая

В природной среде Хабаровского края пропали трое человек. Двое мужчин исчезли в Хабаровском районе и вернулись самостоятельно, их состояние удовлетворительное. Поиски третьего мужчины в Комсомольском районе продолжаются. Спасатели обследовали 25 километров местности.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по нарушению прав жителей Хабаровска. Семья уже два месяца живет без потолка. Дело заведено по статье «Халатность» из-за бездействия управляющей компании, что привело к обрушению потолка в марте 2024 года. Председатель ведомства потребовал от и.о. главы хабаровского СК Эдуарда Трубчика представить отчет о ходе расследования.
В Хабаровском крае продолжается пожароопасный сезон. В Ванинском районе, неподалеку от поселка Октябрьский, вспыхнул сильнейший пожар. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. На тушение пожара были направлены силы из Ванино, Заветов Ильича и крупных предприятий, включая пожарный поезд. Благодаря профессионализму и слаженной работе пожарных, к половине третьего ночи 19 мая огонь удалось локализовать. Пожарные продолжали работу до утра. Пострадавших нет, но в воздухе ощущается запах гари.