Что произошло в Хабаровском крае к утру 20 мая

В Хабаровском крае продолжается пожароопасный сезон. В Ванинском районе, неподалеку от поселка Октябрьский, вспыхнул сильнейший пожар. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. На тушение пожара были направлены силы из Ванино, Заветов Ильича и крупных предприятий, включая пожарный поезд. Благодаря профессионализму и слаженной работе пожарных, к половине третьего ночи 19 мая огонь удалось локализовать. Пожарные продолжали работу до утра. Пострадавших нет, но в воздухе ощущается запах гари.