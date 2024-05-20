Московский Следком займется транспортными проблемами на острове Путятина

Московский Следственный комитет взял под контроль ситуацию с транспортными проблемами на острове Путятина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.
СМИ и социальные сети активно обсуждают продолжающееся бездействие в организации транспортной инфраструктуры острова Путятина. Несмотря на уголовные дела против главы городского округа и выделенное финансирование, ремонт пирса так и не был проведен, а состояние автомобильных дорог и уличного освещения остается в ненормативном виде.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данной ситуации у и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгения Касьянникова. В Следственном комитете России по Приморью возбуждены три уголовных дела: одно находится на рассмотрении в суде, второе направлено прокурору, третье находится в стадии расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что из-за недофинансирования на протяжении пяти месяцев затрат на морские перевозки у компании ООО «Гарпия» образовалась задолженность за дизтопливо в размере около 400 тысяч рублей. Отмечалось, что поставщики отказывались предоставлять горючее в долг. Ситуацию с переправой на остров Путятина взяло под контроль правительство Приморья. Директор ООО «Гарпия» Надежда Мошева сообщила, что администрация ЗАТО Фокино 16 мая возместила все затраты на морские перевозки, понесённые за период с 1 января по 30 апреля 2024 года.