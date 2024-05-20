Ветер оставил без света тысячи человек в районе Хабаровского края

В Николаевском районе Хабаровского края штормовой ветер повалил деревья и оставил без света сотни домов. Местные власти держат ситуацию на контроле, сообщил в своём Telegram-канале глава района Анатолий Леонов.
«Без электричества осталось 70 многоквартирных и 37 частных домов, в которых совокупно проживают 1425 человек. Также свет пропал в местных социальных учреждениях: школе, детском саду и больнице», — написал глава района.
Другими населёнными пунктами, которые понесли ущерб из-за буйства погоды, стали посёлок Маго и село Константиновка. В Маго в ночь на 19 мая электричество отключили в 260 домах, где проживают 1149 человек. Без электроснабжения оставались поликлиника, школа, дестсад, клуб и местная администрация. Ближе к вечеру воскресенья восстановительные работы были завершены. В Константиновке упали три низковольтные опоры, оставив без света 10 домов, также весь день из-за неблагоприятных метеоусловий не ходил паром.
«В разных районах города ветром повалило деревья и оборвало ветви, “раскидало” забор у гаражей строящегося нового корпуса больницы… Ситуацию держим на контроле вместе с управлением ЖКХ администрации района, отделом по делам ГОЧС и ПБ администрации района», — добавил Леонов.