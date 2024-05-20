Ветер оставил без света тысячи человек в районе Хабаровского края

Другими населёнными пунктами, которые понесли ущерб из-за буйства погоды, стали посёлок Маго и село Константиновка. В Маго в ночь на 19 мая электричество отключили в 260 домах, где проживают 1149 человек. Без электроснабжения оставались поликлиника, школа, дестсад, клуб и местная администрация. Ближе к вечеру воскресенья восстановительные работы были завершены. В Константиновке упали три низковольтные опоры, оставив без света 10 домов, также весь день из-за неблагоприятных метеоусловий не ходил паром.