Горячую воду отключили потребителям ТЭЦ-1 Хабаровска

Гидравлические испытания на территории обслуживания ТЭЦ-1 продлятся с 20 по 24 мая. Горячее водоснабжение ограничат потребителям Индустриального района. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечётная сторона) — Пушкина (до ул. К. Маркса) — Мухина (от ул. Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе отключат ГВС потребителям в микрорайоне Хабаровск-2: ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе ограничения затронут посёлки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка.