Горячую воду отключили потребителям ТЭЦ-1 Хабаровска

В Хабаровске с понедельника, 20 мая, начался второй этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. От горячего водоснабжения отключены потребители ТЭЦ-1. Это Индустриальный, а также частично Железнодорожный и Центральный районы краевой столицы. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», первыми в этом сезоне прошли испытания теплосети зоны ТЭЦ-3.
Гидравлические испытания на территории обслуживания ТЭЦ-1 продлятся с 20 по 24 мая. Горячее водоснабжение ограничат потребителям Индустриального района. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечётная сторона) — Пушкина (до ул. К. Маркса) — Мухина (от ул. Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе отключат ГВС потребителям в микрорайоне Хабаровск-2: ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе ограничения затронут посёлки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка.
С 27 по 29 мая пройдут гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). В Кировском районе временно ограничат подачу горячей воды в границах: Амурский бульвар — ул. Джамбула, — ул. Металлистов, — ул. Тихоокеанская — ул. Истомина — Амурский бульвар. В Центральном районе: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечётная сторона); Индустриальный район: ул. Калинина — пер. Доступный — Волочаевская, Гамарника.
С 8 по 14 июля пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В эти дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей в районе ул. Подгаева.
— Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются повреждённые коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию, — говорится в сообщении Хабаровских тепловых сетей.
Горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте.
В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: