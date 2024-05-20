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Футбольное «Динамо» переиграло лидера первенства

Эта победа для владивостокцев стала четвертой в сезоне.

Источник: ФК "Композит"

Футбольное «Динамо-Владивосток» в выездном матче первенства второй лиги «Б» переиграло лидера турнира «Композит» из Павловского Посада — 2:1, сообщает ИА PrimaMediua.

«Динамовцы» уже с начала матча увеличили скорость игры, прессинговали, разрушали задумки соперника в центре поля и уверенно подключали скоростные фланги. На 18-й минуте полузащитник владивостокцев Алексей Пипо оказался на острие атаки, а следом защитник Дмитрий Ращупкин — пробил опасно по воротам «Композита». Счет был открыт на 40-й минуте матча Ращупкин прошел по левому флангу, перевел мяч в центр штрафной, где Алексей Баев расстрелял ворота соперника — 0:1.

Во втором тайме картина игры не поменялась, и на 55-й минуте «Динамо» забило второй мяч. На этот раз отличился Егор Дорохов — 0:2.

«Композит» вернулся в игру на 90-й минуте матча — Никита Босенков сократил отставание в счете. В итоге «Динамо» одержало четвертую победу в сезоне — 2:1.

На данный момент приморская команда находится на шестом месте в турнирной таблице. Следующий матч «Динамо» проведет во Владивостоке 26 мая и сыграет со «Спартаком» из Тамбова. Начало встречи — в 13:00.

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