Футбольное «Динамо» переиграло лидера первенства

«Динамовцы» уже с начала матча увеличили скорость игры, прессинговали, разрушали задумки соперника в центре поля и уверенно подключали скоростные фланги. На 18-й минуте полузащитник владивостокцев Алексей Пипо оказался на острие атаки, а следом защитник Дмитрий Ращупкин — пробил опасно по воротам «Композита». Счет был открыт на 40-й минуте матча Ращупкин прошел по левому флангу, перевел мяч в центр штрафной, где Алексей Баев расстрелял ворота соперника — 0:1.