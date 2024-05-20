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Прохладой и дождем встретит красноярцев 20 мая

В Красноярске в понедельник, 20 мая, ожидается небольшой дождь и прохладная погода.

Сейчас в Остине: +33° 2 м/с 44% 742 мм рт. ст. +27°
Источник: МК.RU Красноярск

Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Неделя начнется с облачной погоды с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. «Яндекс Погода» уточняет, что осадки начнутся к вечеру.

Ночью ожидается температура +6,+8°, днем +15,+17°.

Уровень влажности будет варьироваться от 53% до 79%.

По данным Среднесибирского УГМС, ожидается ветер северной четверти 7−12 м/с. «Яндекс Погода» указывает, что ветер будет не таким сильным — около 2 метров в секунду.

После воскресной жары придется забыть о легкой одежде и утеплиться.