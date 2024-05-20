Прохладой и дождем встретит красноярцев 20 мая

Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.
Неделя начнется с облачной погоды с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. «Яндекс Погода» уточняет, что осадки начнутся к вечеру.
Ночью ожидается температура +6,+8°, днем +15,+17°.
Уровень влажности будет варьироваться от 53% до 79%.
По данным Среднесибирского УГМС, ожидается ветер северной четверти 7−12 м/с. «Яндекс Погода» указывает, что ветер будет не таким сильным — около 2 метров в секунду.
После воскресной жары придется забыть о легкой одежде и утеплиться.