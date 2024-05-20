В Новосибирской области 20 мая похолодает до +1

В понедельник, 20 мая, в Новосибирской области снова похолодает: об этом предупредили синоптики новосибирского гидрометцентра.
— Днем в Новосибирской области будет плюс 17 — плюс 22 градуса, в некоторых районах плюс 11 — плюс 16 градусов. Непосредственно в Новосибирске ожидается плюс 17 — плюс 19 градусов. Возможны дожди и грозы, — пояснили в новосибирском гидрометцентре.
Ночью по области похолодает до плюс 7 — плюс 12 градусов, в некоторых районах — до плюс 1 — плюс 6 градусов.
Синоптики обещают, что в понедельник будет ветер с порывами до 19 м/с.