В Новосибирской области 20 мая похолодает до +1

— Днем в Новосибирской области будет плюс 17 — плюс 22 градуса, в некоторых районах плюс 11 — плюс 16 градусов. Непосредственно в Новосибирске ожидается плюс 17 — плюс 19 градусов. Возможны дожди и грозы, — пояснили в новосибирском гидрометцентре.