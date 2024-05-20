С 1 июня 2024 года в Новосибирске изменятся правила назначения детских пособий

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова сообщила, что изменится порядок учёта алиментов на детей, особенно тех случаях, где плательщик делает выплаты добровольно. Информация о судебных решениях или приказах о назначении алиментов будет проверяться, а данные будут предоставляться судами по запросу СФР. Если информация не поступит в установленные сроки, заявитель будет обязан самостоятельно представить соответствующие документы.