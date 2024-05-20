Остин
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайцы массово «разворовывают» уникальный пляж Владивостока — видео, фото

Приморцы в негодовании наблюдают за этим и просят решить проблему.

Источник: Соцсети

Китайские туристы массово «разворовывают» бухту Стеклянную во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на местные тг-каналы.

Знаменитый пляж в бухте Стеклянной, кажется, заканчивает свое существование как уникальная достопримечательность Приморья, негодуют местные жители. Разноцветные обработанные морем стеклышки выносятся с пляжа мешками, сумками и ведрами. Выносятся массово преимущественно китайскими туристами, число которых во Владивостоке растет.

«Уважаемое Правительство, пожалуйста, примите меры, остановите это варварство. От местной достопримечательности уже ничего не осталось. SOS», — негодует подписчик в тг-канале primorye_online (18+).

Важно отметить, что таких уникальных пляжей во всем мире всего два: один во Владивостоке, другой в Калифорнии.

туризм и отдых