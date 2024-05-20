Специалисты назвали самые простые для взлома пароли. Проверьте, вдруг вы используете такие

Специалисты отметили, что четырехзначные пароли имеют 10 000 возможных комбинаций, но пользователи обычно используют самые популярные PIN-коды:
1234;
1111;
0000;
1212;
7777;
1004;
2000;
4444;
2222;
6969.
Результаты показали, что из 3,4 миллиона проверенных PIN-кодов многие люди использовали именно такие пароли.
Наименее распространенные четырехзначные пины:
8557;
8438;
9539;
7063;
6827;
0859;
6793;
0738;
6835;
8093.
Эксперты по кибербезопасности советуют не использовать год рождения, личную информацию и повторяющиеся цифры в пароле для защиты личных учетных записей в соцсетях и других местах. Они советуют пользоваться менеджером паролей, который сгенерирует случайный код.