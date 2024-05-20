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Специалисты назвали самые простые для взлома пароли. Проверьте, вдруг вы используете такие

Эксперты по кибербезопасности составили список самых легких для взлома четырехзначных паролей.

Источник: Смартпресс

Специалисты отметили, что четырехзначные пароли имеют 10 000 возможных комбинаций, но пользователи обычно используют самые популярные PIN-коды:

1234;

1111;

0000;

1212;

7777;

1004;

2000;

4444;

2222;

6969.

Результаты показали, что из 3,4 миллиона проверенных PIN-кодов многие люди использовали именно такие пароли.

Наименее распространенные четырехзначные пины:

8557;

8438;

9539;

7063;

6827;

0859;

6793;

0738;

6835;

8093.

Эксперты по кибербезопасности советуют не использовать год рождения, личную информацию и повторяющиеся цифры в пароле для защиты личных учетных записей в соцсетях и других местах. Они советуют пользоваться менеджером паролей, который сгенерирует случайный код.