Сергей Кравчук призвал горожан выйти на субботник

«Каждый год весной хабаровчане традиционно выходят на субботник. Это отличный способ пообщаться с соседями по дому или коллегами по работе на свежем воздухе, и сделать доброе дело. Все мы — жители краевой столицы, мы одна семья, а Хабаровск — наш общий дом. Давайте не будем равнодушными и выйдем на субботник», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.