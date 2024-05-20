Сергей Кравчук призвал горожан выйти на субботник

С 1 апреля по 31 мая мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком был объявлен весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории города. Работы по наведению порядка идут во всех районах города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В период прохождения двухмесячника структурными подразделениями мэрии проводятся санитарные дни по уборке закрепленных территорий. К настоящему времени в мероприятиях, в том числе в субботнике 20 апреля, приняло участие более 32,5 тыс. человек. Убраны 44 свалки, приведены в порядок 110 бесхозных территорий, очищены 3044 двора многоквартирных домов. Также отремонтировано 47 детских игровых и спортивных площадок, 25 цоколей, 5 бельевых площадок и 63 контейнерные.
Напомним, 25 мая пройдет второй массовый субботник, к нему могут присоединиться все желающие.
«Каждый год весной хабаровчане традиционно выходят на субботник. Это отличный способ пообщаться с соседями по дому или коллегами по работе на свежем воздухе, и сделать доброе дело. Все мы — жители краевой столицы, мы одна семья, а Хабаровск — наш общий дом. Давайте не будем равнодушными и выйдем на субботник», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.