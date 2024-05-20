Во Владивостоке выбрали обладательницу титула «Мисс Молодежная столица»

В «Концерт Холле» прошел финал конкурса красоты «Мисс Восток России 2024». Из 18 участниц выбрали «Мисс Молодежная столица» и победительницу, которая представит Дальний Восток на всероссийском конкурсе, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на мэрию.
На заключительный этап конкурса прошли 18 девушек из Приморского края в возрасте от 16 до 21 года, представляющих города: Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка, Лесозаводск, Дальнереченск и Дальнегорск.
Конкурсантки занимаются танцами, спортом, участвуют в благотворительных акциях, путешествуют, учатся, выступают в театре. Их цели тоже разные: кто-то хочет получить новый опыт, а кто-то начать карьеру в моделинге и индустрии красоты.
В этом году была введена новая специальная номинация — «Мисс Молодежная столица». Ею стала Арина Коноплицкая. Именно она продолжит представлять Владивосток на мероприятиях и в соцсетях.
«Это непередаваемые эмоции. Я счастлива, ведь представлять Владивосток как Молодежную столицу я буду с большой радостью и гордостью. Это прекрасный город у моря, о котором должен знать каждый», — поделилась Арина Коноплицкая, обладательница титула «Мисс Молодежная столица».
Конкурс доказывает, что Приморье полно красавиц и будущих моделей. Ранее «Комсомолка» сообщила о том, как 22-летняя уроженка Благовещенска поборолась за корону «Мисс Россия».