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В нескольких районах Красноярска отключают горячую воду на 10 дней

В Красноярске сегодня, 20 мая, стартуют первые отключения горячей воды.

Источник: Reuters

Гидравлические испытания прочности и плотности тепловых сетей пройдут по контуру Красноярской ТЭЦ-1. В этот периметр входят Ленинский и Кировский районы города, поселок Берёзовка, а также частично — Взлётка, Зелёная Роща и Северный микрорайон, а также поселок Водники в Свердловском районе.

Испытания начнутся 20 мая и окончатся 29 мая.

Как ранее сообщали энергетики, в это время работы будут вестись в усиленном режиме, и по возможности горячую воду дадут раньше заявленного срока.

Посмотреть, когда воду отключат в вашем районе, можно на карте.

ЖКХ