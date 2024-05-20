В нескольких районах Красноярска отключают горячую воду на 10 дней

Гидравлические испытания прочности и плотности тепловых сетей пройдут по контуру Красноярской ТЭЦ-1. В этот периметр входят Ленинский и Кировский районы города, поселок Берёзовка, а также частично — Взлётка, Зелёная Роща и Северный микрорайон, а также поселок Водники в Свердловском районе.