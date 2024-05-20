В Приморье спасли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Волонтёры поисковой организации «Примпоиск» нашли живой 92-летнюю пенсионерку, которая потерялась в Арсеньеве Приморского края и двое суток провела в лесу, сообщает организация.
По данным волонтеров, 92-летняя женщина — ребенок Великой Отечественной войны — вышла 16 мая, чтобы прогуляться недалеко от дома, как делает ежедневно. Но в тот день память её подвела, и она не смогла сама вернуться домой. Близкие пенсионерки и соседи искали её своими силами, подали заявление в полицию. Позже обратились в «Примпоиск». Волонтеры начали прочесывать местность, в том числе опасные участки у реки, опрашивать близких.
«В 18.40 (11.40 мск 18 мая) тишину в штабе прерывает сообщение от третьей группы: встретили детей, они сообщили, что видели бабулечку в районе реки на тропинке. Ведут нас. В 18.52 — нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации. Чтобы бабулечка не “отключилась”, с ней всегда разговаривали наши девчонки, постоянно контролируя её состояние. Вынеся её из лесочка и укутав в пледы и спальники, мы ждали скорую помощь», — говорится в сообщении.
Женщина всё время, пока ждали «скорую», улыбалась волонтёрам, отметили в организации.
«Ребенок войны со сложной судьбой, но такая сильная женщина. Два дня лёжа на холодной земле около речушки, а после она подбадривала нас и пела нам песню… И пусть “Катюша” звучит ещё долгие её годы жизни, а мы песню всегда подпоём», — сообщает «Примпоиск».