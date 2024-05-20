В Приморье спасли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу

«В 18.40 (11.40 мск 18 мая) тишину в штабе прерывает сообщение от третьей группы: встретили детей, они сообщили, что видели бабулечку в районе реки на тропинке. Ведут нас. В 18.52 — нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации. Чтобы бабулечка не “отключилась”, с ней всегда разговаривали наши девчонки, постоянно контролируя её состояние. Вынеся её из лесочка и укутав в пледы и спальники, мы ждали скорую помощь», — говорится в сообщении.