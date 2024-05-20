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Новосибирец повстречал на набережной бобра, лакомившегося травой

Судя по всему, людей грызун не боится.

Источник: Предоставлено читателем

Житель Новосибирска повстречал в городе бобра. Тот вышел на парапет полакомиться свежей травой.

— Повстречал на набережной м-на ОбьГЭС у Обского моря, — рассказал КП-Новосибирск Антон Бурмистров.

На фото, которые сделал новосибирец, видно, что бобр спокойно жевал траву и не пугался наблюдателей.

По словам местных жителей, бобры часто выходят к людям в этом месте.

— Они в море и рядом не первый год обитают. Было дело, в парке делали себе заводь, — уточнил Антон Бурмистров.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске жители Шлюза бьются за переселение бобра.

флора и фауна