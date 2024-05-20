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Жара откладывается: опубликован прогноз на первый месяц лета в Омске

В следующем месяце сохранится дождливая погода.

Сейчас в Остине: +31° 4 м/с 46% 741 мм рт. ст. +27°
Источник: Om1.ru

По данным сайта Gismeteo, омичей после дождливого и прохладного мая ждёт такой же дождливый и прохладный июнь. Согласно долгосрочному прогнозу, жары не предвидится. Температура воздуха будет повышаться максимум до +20 градусов. При этом в первую неделю летнего месяца практически ежедневно будут идти дожди.

Ранее в Росгидрометцентре пообещали омичам, что осадков в июне будет больше нормы. В июле сохранится дождливая погода, а летняя жара всё ещё не будет баловать омичей. Температура воздуха в середине лета будет ниже многолетней нормы. И только в августе ожидается норма осадков и температуры.

Ранее в Омской области ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 июня. Омичам запрещено разжигать открытый огонь, сжигать сухую растительность и мусор.