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Синоптики прогнозируют в Красноярске дождливую неделю

Потеплеет в городе только к выходным.

Сейчас в Остине: +31° 4 м/с 46% 741 мм рт. ст. +27°
Источник: Reuters

Наступившая неделя в Красноярске будет дождливой.

Так, согласно прогнозу Gismeteo, сегодня, 20 мая, воздух прогреется всего до 15. При этом весь день будет дождливо.

Завтра, 21 мая, в городе потеплеет, но незначительно. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров горожан покажут 19. Ночные температуры составят 9..10 °C. При этом будет пасмурно, в течение всего дня — дожди.

Солнце выглянет в среду, 22 мая. В этот день температура превысит 20 °C: потеплеет до 22. Облачность будет переменной, возможны осадки.

Сильное тепло придет в пятницу, 24 мая. В этот день ожидается жаркая погода — до 25. Дождя не обещают, будет сухо и солнечно.

По предварительному прогнозу, выходные также будут теплыми, а вот следующая неделя вновь принесет дожди.