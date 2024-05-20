Синоптики прогнозируют в Красноярске дождливую неделю

Наступившая неделя в Красноярске будет дождливой.
Так, согласно прогнозу Gismeteo, сегодня, 20 мая, воздух прогреется всего до 15. При этом весь день будет дождливо.
Завтра, 21 мая, в городе потеплеет, но незначительно. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров горожан покажут 19. Ночные температуры составят 9..10 °C. При этом будет пасмурно, в течение всего дня — дожди.
Солнце выглянет в среду, 22 мая. В этот день температура превысит 20 °C: потеплеет до 22. Облачность будет переменной, возможны осадки.
Сильное тепло придет в пятницу, 24 мая. В этот день ожидается жаркая погода — до 25. Дождя не обещают, будет сухо и солнечно.
По предварительному прогнозу, выходные также будут теплыми, а вот следующая неделя вновь принесет дожди.