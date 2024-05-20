Потепление ожидает южноуральцев в начале рабочей недели

В понедельник, 20 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, на крайнем юге местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северной четверти 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 20 мая, у Антона, Давида, Ивана, Ильи, Иосифа, Михаила, Пахома, Сидора и Степана.
Между прочим, 20 мая 2024 года отмечают день Купальницы. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от гадания. Тому, кто возьмет в руки карты или попытается узнать свое будущее иным способом, могут грозить болезни.