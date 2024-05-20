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Под Красноярском восстановили движение поездов после схода пяти вагонов

В ликвидации последствий происшествия участвовали более 200 железнодорожников, 20 единиц техники и два восстановительных поезда.

Источник: Freepik

В Красноярском крае полностью восстановили движение поездов после схода пяти грузовых вагонов на перегоне «Красноярск Восточный — Сорокино». Об этом сообщает пресс-служба КрасЖД.

Полностью ликвидировать последствия аварии на железной дороге удалось 20 мая около двух часов ночи. Для работ привлекались два восстановительных поезда со станций «Красноярск» и «Саянская», более 200 железнодорожников и порядка 20 единиц тяжелой техники.

Напомним, пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов между станциями «Красноярск-Восточный — Сорокино». Следственный комитет проводит доследственную проверку инцидента.