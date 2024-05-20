Под Красноярском восстановили движение поездов после схода пяти вагонов

Полностью ликвидировать последствия аварии на железной дороге удалось 20 мая около двух часов ночи. Для работ привлекались два восстановительных поезда со станций «Красноярск» и «Саянская», более 200 железнодорожников и порядка 20 единиц тяжелой техники.