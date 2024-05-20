Остин
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Иркутск» сыграл вничью с питерским «Динамо» в первом домашнем матче

Увы, даже поддержка своих болельщиков не смогла помочь иркутянам одержать первую победу в сезоне.

Источник: БЕЛТА

Футбольная команда «Иркутск» провела первый домашний матч сезона во Второй лиге на стадионе «Шахтёр» в Черемхово. Соперником «бабров» стал коллектив «Динамо Санкт-Петербург». Увы, даже поддержка своих болельщиков не смогла помочь иркутянам одержать первую победу в сезоне.

Счёт в матче открыли иркутяне — на 4-й минуте отличился Григорий Труфанов. Впрочем, через несколько минут гости из северной столицы сравняли счёт. Цифры 1:1 охранялись на табло до конца первого тайма — за несколько минут до большого перерыва питерцы успели ещё дважды огорчить голкипера хозяев — 1:3. Лишь на последних минутах встречи усилиями Антона Убониева, оформившего дубль, «бабрам» удалось добиться ничьей — 3:3.

Ничья не помогла «Иркутску» выбраться с последнего места в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт на выезде. 26 мая ей предстоит встретиться во Владимире с местным «Торпедо».

здоровье