ФК «Иркутск» сыграл вничью с питерским «Динамо» в первом домашнем матче

Футбольная команда «Иркутск» провела первый домашний матч сезона во Второй лиге на стадионе «Шахтёр» в Черемхово. Соперником «бабров» стал коллектив «Динамо Санкт-Петербург». Увы, даже поддержка своих болельщиков не смогла помочь иркутянам одержать первую победу в сезоне.
Счёт в матче открыли иркутяне — на 4-й минуте отличился Григорий Труфанов. Впрочем, через несколько минут гости из северной столицы сравняли счёт. Цифры 1:1 охранялись на табло до конца первого тайма — за несколько минут до большого перерыва питерцы успели ещё дважды огорчить голкипера хозяев — 1:3. Лишь на последних минутах встречи усилиями Антона Убониева, оформившего дубль, «бабрам» удалось добиться ничьей — 3:3.
Ничья не помогла «Иркутску» выбраться с последнего места в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт на выезде. 26 мая ей предстоит встретиться во Владимире с местным «Торпедо».