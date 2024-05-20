ФК «Иркутск» сыграл вничью с питерским «Динамо» в первом домашнем матче

Счёт в матче открыли иркутяне — на 4-й минуте отличился Григорий Труфанов. Впрочем, через несколько минут гости из северной столицы сравняли счёт. Цифры 1:1 охранялись на табло до конца первого тайма — за несколько минут до большого перерыва питерцы успели ещё дважды огорчить голкипера хозяев — 1:3. Лишь на последних минутах встречи усилиями Антона Убониева, оформившего дубль, «бабрам» удалось добиться ничьей — 3:3.