Программист в Красноярске может зарабатывать до 420 тысяч рублей в месяц

От 110 до 140 тыс. руб. предлагают программистам со знанием методов защиты информации в сетевых приложениях, навыками работы в среде Linux/Unix, опытом работы с системами контроля версий и разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений, а также стажем работы программистом PHP от 1 года.