Программист в Красноярске может зарабатывать до 420 тысяч рублей в месяц

Зарплатный максимум для программиста PHP в Красноярске составляет 420 тыс. руб. На такой уровень дохода могут претендовать кандидаты со стажем программирования на PHP от 2 лет, опытом проектирования и поддержки клиент-серверного API и опытом unit-тестирования.
Конкурентным преимуществом обладают специалисты, имеющие опыт работы с одним из фреймворков JavaScript и опыт работы с инструментами контейнеризации приложений.
От 80 до 110 тыс. руб. в городе предлагают специалистам со знаниями теории баз данных и практический опыт работы с СУБД, принципов объектно-ориентированного программирования, JavaScript, HTML и CSS, XML, английского языка на уровне чтения технической документации и опытом программирования на PHP от полугода.
От 110 до 140 тыс. руб. предлагают программистам со знанием методов защиты информации в сетевых приложениях, навыками работы в среде Linux/Unix, опытом работы с системами контроля версий и разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений, а также стажем работы программистом PHP от 1 года.
От 140 до 280 тыс. руб. предлагают специалистам со стажем работы программистом PHP от 2 лет, отличными знаниями и навыками работы с PHP 7, 8 и СУБД, знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP, опытом unit-тестирования, рефакторинга чужого кода, работы с фреймворками Lavarel, Symfony, Yii2, проектирования и поддержки клиент-серверного API.