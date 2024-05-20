Юбилейный 20-й кинофестиваль: озвучена дата проведения «Меридианы Тихого» во Владивостоке

Во Владивостоке готовятся к юбилейному XX международному кинофестивалю «Меридианы Тихого». Гостей мероприятия ждут не только показы фильмов, но и мастер-классы на берегу Японского моря в кинотеатре «Океан», а также на других площадках.
Когда пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого» в 2024 году
Как рассказали организаторы кинофестиваля, состоится мероприятие во Владивостоке с 13 по 19 сентября 2024 года.
Для всех желающих открыли прием заявок на участие в конкурсной и внеконкурсной программах: к рассмотрению принимаются полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы от российских и зарубежных авторов. Отправить заявку можно по ссылке не позднее 30 июня.
Страны — участницы кинофестиваля
Как рассказали в пресс-службе правительства, для участия в конкурсной программе поступило уже более 150 работ. Заявки подали следующие страны: Россия, Китай, Республика Корея, Индия, Сингапур и Индонезия.
«Современная государственная повестка ставит перед кинофестивалем новые цели и задачи, требующие переосмысления его концепции и полноценной перезагрузки, в основе которой лежит актуализация и наполнение программы новым содержанием и формами, придание мероприятию патриотического звучания. Важными направлениями также являются нацеленность на поддержку приморского кинематографа и творческой молодежи в реализации собственных проектов в сфере кино, и в целом популяризация российского кино в регионе, в равной степени, как и азиатского кино в России», — поделилась заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.
Как стать волонтером фестиваля «Меридианы Тихого»
Кстати, до 30 июня принимаются заявки не только для участия в фестивале, но и на то, чтобы стать волонтером на мероприятии.
В качестве волонтеров организаторы ждут людей:
— старше 18 лет;
— энергичных стрессоустойчивых и ответственных;
— с хорошими коммуникативными навыками;
— с опытом работы волонтером на крупных мероприятиях;
— со знанием и владением английского языка (приветствуется и знание одного из азиатских языков).