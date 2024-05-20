Юбилейный 20-й кинофестиваль: озвучена дата проведения «Меридианы Тихого» во Владивостоке

«Современная государственная повестка ставит перед кинофестивалем новые цели и задачи, требующие переосмысления его концепции и полноценной перезагрузки, в основе которой лежит актуализация и наполнение программы новым содержанием и формами, придание мероприятию патриотического звучания. Важными направлениями также являются нацеленность на поддержку приморского кинематографа и творческой молодежи в реализации собственных проектов в сфере кино, и в целом популяризация российского кино в регионе, в равной степени, как и азиатского кино в России», — поделилась заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.