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Юбилейный 20-й кинофестиваль: озвучена дата проведения «Меридианы Тихого» во Владивостоке

Стало известно, какие страны подали заявки на участие в кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке готовятся к юбилейному XX международному кинофестивалю «Меридианы Тихого». Гостей мероприятия ждут не только показы фильмов, но и мастер-классы на берегу Японского моря в кинотеатре «Океан», а также на других площадках.

Когда пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого» в 2024 году

Как рассказали организаторы кинофестиваля, состоится мероприятие во Владивостоке с 13 по 19 сентября 2024 года.

Для всех желающих открыли прием заявок на участие в конкурсной и внеконкурсной программах: к рассмотрению принимаются полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы от российских и зарубежных авторов. Отправить заявку можно по ссылке не позднее 30 июня.

Страны — участницы кинофестиваля

Как рассказали в пресс-службе правительства, для участия в конкурсной программе поступило уже более 150 работ. Заявки подали следующие страны: Россия, Китай, Республика Корея, Индия, Сингапур и Индонезия.

«Современная государственная повестка ставит перед кинофестивалем новые цели и задачи, требующие переосмысления его концепции и полноценной перезагрузки, в основе которой лежит актуализация и наполнение программы новым содержанием и формами, придание мероприятию патриотического звучания. Важными направлениями также являются нацеленность на поддержку приморского кинематографа и творческой молодежи в реализации собственных проектов в сфере кино, и в целом популяризация российского кино в регионе, в равной степени, как и азиатского кино в России», — поделилась заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Как стать волонтером фестиваля «Меридианы Тихого»

Кстати, до 30 июня принимаются заявки не только для участия в фестивале, но и на то, чтобы стать волонтером на мероприятии.

В качестве волонтеров организаторы ждут людей:

— старше 18 лет;

— энергичных стрессоустойчивых и ответственных;

— с хорошими коммуникативными навыками;

— с опытом работы волонтером на крупных мероприятиях;

— со знанием и владением английского языка (приветствуется и знание одного из азиатских языков).

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