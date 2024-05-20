В Пермском крае с 20 по 22 мая ожидается потепление и грозы

21 мая через регион пройдёт холодный фронт, вместе с которым ожидается дождь на севере региона, который днём переместится на центральные и южные регионы. Во второй половине дня на юге Пермского края ожидаются грозы. Днём ветер в регионе может усилиться до 20 м/с. Ночью температура воздуха составит 4−9°С, в Перми — 8. Днём до 21 по краю и до 17 в столице Прикамья.