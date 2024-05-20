В Пермском крае с 20 по 22 мая ожидается потепление и грозы

Потепление и грозы ожидаются в Пермском крае с 20 по 22 мая, сообщает пермский ЦГМС.
По данным центра, 20 мая погода в регионе примет антициклонический характер. Жителей Прикамья в ночное время ожидает сухость, слабый ветер и понижение температуры. В горах и низинах ожидается похолодании до −3°С. Днём температура по Пермскому краю поднимется до 22. В столице региона потеплеет до 20.
21 мая через регион пройдёт холодный фронт, вместе с которым ожидается дождь на севере региона, который днём переместится на центральные и южные регионы. Во второй половине дня на юге Пермского края ожидаются грозы. Днём ветер в регионе может усилиться до 20 м/с. Ночью температура воздуха составит 4−9°С, в Перми — 8. Днём до 21 по краю и до 17 в столице Прикамья.
В среду 22 мая синоптики прогнозируют ночное понижение до 0−5°С по краю и 1 в Перми. Днём жителей Прикамья ждут кратковременные дожди и слабый прогрев воздуха до 15 по краю и до 12 в Перми.
Как сообщает пермский ЦГМС, 23 и 24 мая возможны заморозки до −3°С. С 25 мая жителям Пермского края прогнозируют потепление.