«Не доработали»: тренер объяснил уход Юрчо и Прохоркина из «Авангарда»

Напомним, Томаш Юрчо заработал в «Авангарде» 12 миллионов рублей, при том, что он присоединился к команде только в январе. Николай Прохоркин попал в омский клуб в результате обмена с «Сибирью» в декабре прошлого года. В новосибирском клубе он должен был получить за сезон 50 миллионов рублей.