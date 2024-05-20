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«Не доработали»: тренер объяснил уход Юрчо и Прохоркина из «Авангарда»

У хоккеистов истёк срок контракта. Бороться за них в Омске не стали.

Источник: Om1.ru

Бывший тренер омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин высказал своё мнение об уходе из омского клуба нападающих Томаша Юрчо и Николая Прохоркина. Накануне клуб объявил, что у хоккеистов истёк срок контракта.

«Мы видим, что “Авангард” работает на рынке, видим, что подписываются легионеры, например, Вей и так далее. Что касается Прохоркина, Юрчо и Жафярова, эта тройка рассчитывалась как ударное второе звено “Авангарда” в прошлом сезоне. Если цель не достигнута, значит не доработали», — сказал Канарейкин в комментарии сайту Vprognoze.ru.

Он также отметил, что ему непонятно хождение игроков по клубам с очень хорошими контрактами. По мнению тренера, за эту сумму хоккеисты должны демонстрировать большую самоотдачу.

Напомним, Томаш Юрчо заработал в «Авангарде» 12 миллионов рублей, при том, что он присоединился к команде только в январе. Николай Прохоркин попал в омский клуб в результате обмена с «Сибирью» в декабре прошлого года. В новосибирском клубе он должен был получить за сезон 50 миллионов рублей.

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