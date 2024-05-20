На охрану аэропорта Омск-Фёдоровка потратят 3 миллиона рублей

За свои услуги фирма получит 3,16 миллиона рублей.
За эту сумму нужно будет охранять имущество, и обеспечивать внутриобъектовый и пропускной режимы. Компания должна выставить три круглосуточных поста с пятью невооруженными охранниками в установленной форменной одежде с наличием оперативной радио- и телефонной связи. Территорию необходимо патрулировать пешком и на автомобилях круглые сутки.
Охранять недостроенный аэропорт фирме предстоит с 1 июня по 24 ноября этого года.
Напомним, что новый аэропорт Омск-Фёдоровка планируют построить к концу 2028 года. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, его строительством будут заниматься две компании. В этом году народным голосованием также был выбран проект-дизайн нового аэропорта.