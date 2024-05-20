На охрану аэропорта Омск-Фёдоровка потратят 3 миллиона рублей

За эту сумму нужно будет охранять имущество, и обеспечивать внутриобъектовый и пропускной режимы. Компания должна выставить три круглосуточных поста с пятью невооруженными охранниками в установленной форменной одежде с наличием оперативной радио- и телефонной связи. Территорию необходимо патрулировать пешком и на автомобилях круглые сутки.