Как отдыхаем в июне — календарь для Казахстана

Курбан айт, также известный как Праздник жертвоприношения, является одним из наиболее значимых религиозных событий в Казахстане. Этот праздник отмечается мусульманским сообществом во всем мире и является особым временем, когда люди собираются вместе для молитв, жертвоприношений и разделения радости и благословений.