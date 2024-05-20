Как отдыхаем в июне — календарь для Казахстана

В 2024 году Курбан айт выпадает на понедельник, 17 июня. Таким образом, казахстанцы на Курбан айт отдохнут три дня — 15, 16 и 17 июня.
При пятидневной рабочей неделе на июнь выпадает 19 рабочих дней и 11 выходных.
При шестидневке казахстанцы будут работать 24 дня и отдыхать 6 дней.
Курбан айт, также известный как Праздник жертвоприношения, является одним из наиболее значимых религиозных событий в Казахстане. Этот праздник отмечается мусульманским сообществом во всем мире и является особым временем, когда люди собираются вместе для молитв, жертвоприношений и разделения радости и благословений.