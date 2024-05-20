Виталий Хоценко рассказал об изменении уровня Иртыша и Ишима на севере Омской области

«Уровень воды в Иртыше районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см и сейчас составляет 945 см. Уровень Ишима в районе с. Орехово — 1532 (-14 см). Как только вода сойдет комиссия начнет оценку причиненного стихией ущерба», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Как уже сообщал «СуперОмск», решением правительственной комиссии обстановка с паводком на территории Омской области с 17 мая отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, после чего президент России Владимир Путин поручил незамедлительно организовать работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.