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Бастрыкин поручил завести дело после нападения хозяйской собаки на ребенка в Омске

Животное нападало на детей дважды.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения домашней собаки на ребенка в Омске.

Как сообщается в соцсетях, вечером 13 мая в Омске домашняя собака напала 7-летнего мальчика и укусила его за ногу. Ему понадобилась помощь медиков. Автор поста отметила, что в прошлом году животное укусило другого ребенка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Напомним, в конце марта во дворе многоэтажки в Омске бездомная собака напала на 9-летнего ребенка. Тогда оказалось, что часть жильцов дома подкармливала бродячих животных.

СК