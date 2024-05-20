Бастрыкин поручил завести дело после нападения хозяйской собаки на ребенка в Омске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения домашней собаки на ребенка в Омске.
Как сообщается в соцсетях, вечером 13 мая в Омске домашняя собака напала 7-летнего мальчика и укусила его за ногу. Ему понадобилась помощь медиков. Автор поста отметила, что в прошлом году животное укусило другого ребенка.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.
Напомним, в конце марта во дворе многоэтажки в Омске бездомная собака напала на 9-летнего ребенка. Тогда оказалось, что часть жильцов дома подкармливала бродячих животных.