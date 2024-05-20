Почти 4 млн рублей сэкономили хабаровчане на поездках по городу

В течение двух недель с начала этого месяца, более 96,5 тысяч хабаровчан воспользовались льготной транспортной картой. Эта инициатива возникла среди молодежи города, которая стремилась поддержать старшее поколение. В период с 15 по 17 марта, карту можно было получить на специальных площадках, проводимых в рамках викторины «Всей семьей 27», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
— Молодежь Хабаровска обратилась к мэру города, Сергею Кравчуку, с просьбой о создании такой транспортной карты. Сергей Анатольевич поддержал их инициативу. Бесплатная карта будет действовать с 1 мая по 1 июня. Этот временной промежуток выбран не случайно: теперь открывается дачный сезон, и многие пожилые люди едут на свои дачные участки. Владельцы карты получат возможность осуществить 10 бесплатных поездок при предъявлении пенсионных удостоверений или паспорта", — сообщил начальник отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации города Хабаровска, Анатолий Игнатенко.
Он также отметил, что в акции принимают участие социально активные транспортные компании. Бесплатной проездом можно воспользоваться на троллейбусных маршрутах № 1, 2, 3, трамвайных маршрутах № 1, 2, 5, а также автобусных маршрутах № 28, № 1 л, № 1с, № 8 и некоторых других маршрутах.
Согласно данным на 17 мая, жители города сэкономили на проезде 3 миллиона 827 тысяч 450 рублей благодаря этой карте.