Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 4 млн рублей сэкономили хабаровчане на поездках по городу

По бесплатной транспортной карте пенсионеры за полмесяца совершили более 96 тысяч поездок.

Источник: Мэрия Хабаровска

В течение двух недель с начала этого месяца, более 96,5 тысяч хабаровчан воспользовались льготной транспортной картой. Эта инициатива возникла среди молодежи города, которая стремилась поддержать старшее поколение. В период с 15 по 17 марта, карту можно было получить на специальных площадках, проводимых в рамках викторины «Всей семьей 27», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

— Молодежь Хабаровска обратилась к мэру города, Сергею Кравчуку, с просьбой о создании такой транспортной карты. Сергей Анатольевич поддержал их инициативу. Бесплатная карта будет действовать с 1 мая по 1 июня. Этот временной промежуток выбран не случайно: теперь открывается дачный сезон, и многие пожилые люди едут на свои дачные участки. Владельцы карты получат возможность осуществить 10 бесплатных поездок при предъявлении пенсионных удостоверений или паспорта", — сообщил начальник отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации города Хабаровска, Анатолий Игнатенко.

Он также отметил, что в акции принимают участие социально активные транспортные компании. Бесплатной проездом можно воспользоваться на троллейбусных маршрутах № 1, 2, 3, трамвайных маршрутах № 1, 2, 5, а также автобусных маршрутах № 28, № 1 л, № 1с, № 8 и некоторых других маршрутах.

Согласно данным на 17 мая, жители города сэкономили на проезде 3 миллиона 827 тысяч 450 рублей благодаря этой карте.