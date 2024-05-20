Почти 4 млн рублей сэкономили хабаровчане на поездках по городу

В течение двух недель с начала этого месяца, более 96,5 тысяч хабаровчан воспользовались льготной транспортной картой. Эта инициатива возникла среди молодежи города, которая стремилась поддержать старшее поколение. В период с 15 по 17 марта, карту можно было получить на специальных площадках, проводимых в рамках викторины «Всей семьей 27», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.