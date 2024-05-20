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Семейный праздник собрал жителей Железнодорожного района в Хабаровске

«Все начинается с семьи» провели в Хабаровске в Железнодорожном районе.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске мероприятие «Все начинается с семьи» состоялось в Железнодорожном районе города, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторами выступил детско-юношеский центр «Техноспектр», при поддержке комитетов по управлению районом.

Программа включала выставку достижений центра, музыкальные и танцевальные выступления, игры, фестиваль семейного творчества и ярмарку «Точка опоры». Также имелась фотозона для всех желающих.

Дети и родители активно участвовали в различных интересных играх и конкурсах для всей семьи, способствующих укреплению взаимопонимания и семейных уз. Участники праздника получили не только море положительных эмоций, но и новые знания и навыки.

«Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Семьи делились кулинарными рецептами и увлечениями, а творческие коллективы порадовали зрителей концертом», — сообщили в комитете по управлению районом.

На организованной ярмарке праздник объединил не только родителей и детей, но и местных мастеров и жителей района в целом. Все это способствует развитию культуры семейных ценностей и традиций.

Организаторы выразили благодарность всем участникам и гостям праздника за теплую атмосферу и активное участие. Такие мероприятия играют важную роль в формировании дружных и счастливых семей, укрепляют связи между поколениями и способствуют развитию общественного духа. В будущем планируется проведение подобных мероприятий и в других районах города, чтобы укрепить дух сообщества и поддержать семейные ценности.