Семейный праздник собрал жителей Железнодорожного района в Хабаровске

Организаторы выразили благодарность всем участникам и гостям праздника за теплую атмосферу и активное участие. Такие мероприятия играют важную роль в формировании дружных и счастливых семей, укрепляют связи между поколениями и способствуют развитию общественного духа. В будущем планируется проведение подобных мероприятий и в других районах города, чтобы укрепить дух сообщества и поддержать семейные ценности.