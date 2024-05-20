В Уфе на «гостевых» улицах высадили более 180 крупномерных лип.

«На улицах Цюрупы и Гоголя дополнительно высадили молодые крупномерные деревья, — написал глава администрации Кировского района. — Готовимся достойно встретить юбилей любимой Уфы. Масштабные работы по озеленению и благоустройству нашего района будут продолжены. В этом году также в рамках подготовки к празднованию 450-летия столицы планируется высадка деревьев на улицах Коммунистической, Октябрьской революции и Пушкина».