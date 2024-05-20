Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на «гостевых» улицах высадили более 180 крупномерных лип

В Уфе на «гостевых» улицах высадили более 180 крупномерных лип.

Источник: Башинформ

В Кировском районе Уфы с апреля этого года в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» на «гостевых» улицах высадили более 180 крупномерных лип. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации района Илвир Нурдавлятов.

Центральные улицы столицы украсили новые аллеи: «Аксакова», «Генеральская» и «Командная».

«На улицах Цюрупы и Гоголя дополнительно высадили молодые крупномерные деревья, — написал глава администрации Кировского района. — Готовимся достойно встретить юбилей любимой Уфы. Масштабные работы по озеленению и благоустройству нашего района будут продолжены. В этом году также в рамках подготовки к празднованию 450-летия столицы планируется высадка деревьев на улицах Коммунистической, Октябрьской революции и Пушкина».

экология