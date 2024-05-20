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Новая государственная аптека появится в Хабаровске

Ее откроют при Краевой клинической больнице имени Сергеева.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Хабаровском крае планируют открыть новую государственную аптеку. Аптечное подразделение Дальневосточного центра лекарственного обеспечения будет расположено при Краевой клинической больнице имени Сергеева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В прошлом году аналогичный аптечный пункт начал свою работу при Детской городской поликлинике № 17 Хабаровска.

— Кроме того, в этом году возобновят свою работу два подразделения, которые ранее временно прекратили свою деятельность по объективным причинам. Они расположены в рабочем поселке Майский Советско-Гаванского района и в поселке Березовый Солнечного района, — рассказали в минздраве Хабаровского края.

На сегодняшний день в регионе работают 62 аптечных подразделения.

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