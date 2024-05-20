Новая государственная аптека появится в Хабаровске

— Кроме того, в этом году возобновят свою работу два подразделения, которые ранее временно прекратили свою деятельность по объективным причинам. Они расположены в рабочем поселке Майский Советско-Гаванского района и в поселке Березовый Солнечного района, — рассказали в минздраве Хабаровского края.