Новая государственная аптека появится в Хабаровске

В текущем году в Хабаровском крае планируют открыть новую государственную аптеку. Аптечное подразделение Дальневосточного центра лекарственного обеспечения будет расположено при Краевой клинической больнице имени Сергеева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В прошлом году аналогичный аптечный пункт начал свою работу при Детской городской поликлинике № 17 Хабаровска.
— Кроме того, в этом году возобновят свою работу два подразделения, которые ранее временно прекратили свою деятельность по объективным причинам. Они расположены в рабочем поселке Майский Советско-Гаванского района и в поселке Березовый Солнечного района, — рассказали в минздраве Хабаровского края.
На сегодняшний день в регионе работают 62 аптечных подразделения.