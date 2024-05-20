Покорителей Эвереста торжественно встретили в Алматы

— Фотографии моей семьи были со мной у сердца в моем пуховике на пути к Эвересту. Перед восхождением мы прошли обряд «Пуджа» и попросили у горы разрешение, чтобы взойти, и благосклонности, чтобы остаться живыми и спуститься обратно в базовый лагерь. Я также знаю, что меня хранили и молитвы моей мамы. Спасибо всем соотечественникам за проявленный интерес к нашей экспедиции и поддержку.