Курсы по беспилотной авиации стартовали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовало очное обучение педагогов по программе профессиональной переподготовки в области беспилотной авиации. Это часть федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Практическое обучение педагогов проходит в Краевом центре образования. В первом потоке участвуют более 80 человек из Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Обучение педагогов школ и колледжей включает четыре модуля. В первом изучаются новейшие методы дополнительного образования детей и подростков. Второй модуль охватывает устройство и управление беспилотниками, включая симуляторы и правовые нормы. В третьем модуле педагоги продолжат обучение на симуляторах, отрабатывая навыки управления в различных условиях. Четвертый модуль посвящен практическим полетам и спортивным БАС.
Слушателей обучат техническому обслуживанию БАС, включая ремонт, настройку, усовершенствование беспилотных аппаратов, аэронавигационные расчеты и использование контрольно-измерительной аппаратуры.
По итогам обучения участники программы получат дипломы о профессиональной переподготовке по квалификации «Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».