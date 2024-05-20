Курсы по беспилотной авиации стартовали в Хабаровском крае

Обучение педагогов школ и колледжей включает четыре модуля. В первом изучаются новейшие методы дополнительного образования детей и подростков. Второй модуль охватывает устройство и управление беспилотниками, включая симуляторы и правовые нормы. В третьем модуле педагоги продолжат обучение на симуляторах, отрабатывая навыки управления в различных условиях. Четвертый модуль посвящен практическим полетам и спортивным БАС.