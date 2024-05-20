ХК «Сибирь» опубликовал список игроков на следующий сезон КХЛ

Из сообщения на сайте следует, что ряды «снеговиков» покинули: вратарь Худобин Антон, защитник Пайгин Зият, нападающие: Марушев Максим и Михеев Артём.
Пополнили состав клуба защитники: Гордеев Федор, Мартынов Егор, а также нападающий Пьянов Валентин.
Клуб принял квалификационные предложения от защитников Александра Лукина и Ильи Морозова. Ещё «Сибирь» получила квалификационные предложения от нападающих Максима Сушко и Никиты Шашкова.
В составе «Сибири» остались вратари Денис Костин и Антон Красоткин, защитники Егор Аланов, Денис Александров, Тимур Ахияров, Алексей Варенник, Никита Ефремов, Артём Жуков, Тревор Мёрфи, Динар Хамидуллин, нападающие Тэйлор Бек, Владимир Бутузов, Сергей Дубакин, Егор Климович, Иван Климович, Никита Коротков, Владимир Михалёв, Михаил Назаров и Алексей Яковлев.
Ранее «Прецедент» сообщал, что ФК «Новосибирск» до 1 июля переименуют в «Сибирь».
Егор САФРОНОВ.